Triple-Sieg: Lamparter nähert sich Allzeit-Podium

Triple-Sieger Johannes Lamparter hat mit seinen Seefeld-Erfolgen vom Samstag und Sonntag seine Landsleute Christoph Bieler und Bernhard Gruber in der Anzahl an Weltcup-Siegen hinter sich gelassen. Während Bieler bei sechs und Gruber bei sieben Triumphen hält, zählt Lamparter nun acht. Fünf davon hat der Tiroler im Jänner an drei Wettkampf-Wochenenden in Folge gefeiert - Otepää, Klingenthal und Seefeld. In der Weltcupstatistik ist Lamparter schon viertbester ÖSV-Athlet.