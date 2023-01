Trainerteam war zum „Rapport“ in Wolfsburg

„Versuchen, die Kooperation zu nützen“

Eine Pause, die es für die Trainer nicht gibt. Für Helm, seinen kongenialen Partner Emanuel Pogatetz und Athletikcoach Christina Balga ging es am Samstag direkt von Ried mit dem Auto weiter nach Wolfsburg. Knapp sieben Stunden Fahrzeit, Ankunft kurz nach Mitternacht. „Wir versuchen, die Kooperation mit dem VfL so intensiv wie möglich zu nützen“, erklärt Helm. Gestern gab’s mit Wolfsburgs Sportwissenschafter Noah Tegatz ein Meeting mit dem Schwerpunkt Trainings- und Belastungssteuerung, heute erhält die SKN-Delegation Einblick in die Gegneranalyse. Während Helm zwecks UEFA-Pro-Lizenz wieder heimfliegen muss, bleiben Pogatetz und Balga noch bis Mittwoch vor Ort, werden etwa VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer über St. Pöltens aktuellen Entwicklungsstand informieren. Der ist jedenfalls positiv.