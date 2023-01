Wohnkosten und Schimmel größte Sorgen

Wo in Wien beim Wohnen der Schuh drückt, wird durch Rückmeldungen der „Krone“-Leser deutlich. Auch sind Gemeindewohnungen längst kein Garant mehr für günstigen Wohnraum. So zahlt Thomas N. in seiner Genossenschaftswohnung nun nur noch 7,50 Euro pro Quadratmeter, während er in seiner kleinen Gemeindewohnung rund 12,50 Euro pro Quadratmeter gezahlt hat. Auch Schimmel ist ein großes Problem, das durch die hohen Energiekosten und das Zurückdrehen der Heizung noch einmal verschärft wird. Es zeigt sich, dass der Privatmarkt nicht unbedingt die teuerste Option sein muss. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.