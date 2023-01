König Charles will Palast zugänglicher machen

Der britische König Charles III. will den Buckingham-Palast und andere royale Residenzen für die Öffentlichkeit zugänglicher machen. Besucherinnen und Besucher sollen das ganze Jahr über die Möglichkeit bekommen, den Palast in London von innen zu besichtigen. Bisher wird er nur in den Sommermonaten und für einzelne Rundgänge an Winterwochenenden geöffnet.