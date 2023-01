Vogelgrippe: In Teilen Tirols jetzt Stallpflicht

Die Stallpflicht ist für Betriebe mit mehr als 50 Stück Geflügel erlassen worden. Diese gilt nun in 57 Gemeinden in der Inntalfurche von Kufstein bis Telfs sowie für das Achenseegebiet, teilte das Land am Freitag mit. Enten und Gänse müssen getrennt von anderem Geflügel gehalten werden. Die Fütterung und Tränkung der Tiere darf nur im Stall oder in einem Unterstand erfolgen. Abseits der Gebiete mit stark erhöhtem Risiko sind jedenfalls die bereits seit 10. Jänner geltenden Vorsorgemaßnahmen einzuhalten. Aufrecht ist auch die Meldepflicht für tot aufgefundene Wasser- und Greifvögel sowie von Auffälligkeiten in den Geflügelbeständen.