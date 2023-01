Schwäne tot: Vogelgrippe im Tiroler Unterland

In einem Tierpark im Tiroler Unterland wurde nun der erste Fall von Vogelgrippe, auch als Geflügelpest bekannt, in Tirol publik. Sechs Schwäne verendeten am Influenzavirus. Fünf davon sind letztes Wochenende im betroffenen Tierpark tot aufgefunden worden, ein weiterer Schwan musste getötet werden. Für Besucher war der Park aufgrund der Winterpause geschlossen.