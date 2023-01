Zum ersten Mal Goldschakal in Wien nachgewiesen

Goldschakal in fast ganz Österreich nachgewiesen

Mit Wien konnte damit laut Boku bisher in allen Bundesländern außer Vorarlberg der Goldschakal nachgewiesen werden. Der Wiener Forstdirektor Andreas Januskovecz zeigte sich in der Aussendung über den ersten Nachweis des Goldschakals in Wien nicht überrascht: „Der aufgrund der Klimakrise seit einigen Jahren starke Anstieg der jährlichen Durchschnittstemperatur vor allem in und rund um Wien begünstigt das Einwandern dieser Wildart.“