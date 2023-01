Britney Spears schimpft: „Das ging zu weit!“

Britney Spears fühlt sich „tyrannisiert“

Die Sängerin stellte klar, dass die Polizei ihr Heim „niemals betreten“ habe, denn als sie das Tor erreicht hätten, hätten die Cops „realisiert, dass dazu keine Notwendigkeit bestand“ und seien „umgehend wieder gefahren“. Dennoch fühle sie sich wie ein Opfer von Gaslighting und „tyrannisiert“, da der Vorfall auch in den Medien gelandet sei. Dass sie in manchen Berichten zum Teil in einem „schlechten und unfairen Licht“ dargestellt worden sei, schmerze obendrein.