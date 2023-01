Online-Liebe vertraut und zu Geldwäsche verleitet

Rund 500.000 Euro auf Bitcoin-Adressen überwiesen

Angebliche Freundinnen seiner Internet-Bekanntschaft hatten den Mann seit 2020 auch um Spenden für weitere Wohltätigkeitsprojekte gebeten. „Dazu überwiesen ihm zwei dieser Freundinnen in Form von etlichen Überweisungen auf sein Online-Konto einen Gesamtbetrag in mittlerer sechsstelliger Höhe“, so die Ermittler. Die Beträge überwies er sodann gutgläubig und naiv ebenfalls auf Bitcoin-Adressen, welche er von seiner Internet-Bekanntschaft erhielt.