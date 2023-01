Ehefrau heimlich Schlaftabletten eingeflößt

Der Mann soll die Schlafmittel zuvor in einem Wasserglas aufgelöst haben. Am kommenden Mittwoch muss sich der Pensionist wegen versuchten Mordes am Landesgericht Krems verantworten. Laut Anklage soll er versucht haben, seine Frau heimlich mit Schlaftabletten zu töten. Die Frau wurde rechtzeitig gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.