Wünschen Sie sich einen aktiveren Präsidenten?

Am heutigen Donnerstag war es soweit und mit der Angelobung schritt der am 17. Oktober wiedergewählte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seine zweite Amtszeit. Sind Sie mit seiner Arbeit bis dato zufrieden, oder würden Sie sich einen aktiveren Bundespräsidenten wünschen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!