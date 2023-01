Bub (9) krachte während Skikurs gegen Pistentafel

Verletzung am Unterschenkel

Der Bub fiel in weiterer Folge rund acht Meter steil bergab und blieb verletzt liegen. Laut Exekutive wurde der Schüler dabei schwer im Bereich des Unterschenkels verletzt. Er musste nach erfolgter Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber per Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.