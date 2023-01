„Bewährungsstrafe“ für Masken-Befreiten

Einsicht sieht anders aus: Die Wiener Linien beharren darauf, dass sie Werner H. - er ist per Attest von der Maskenpflicht befreit - zu Recht gestraft haben, weil er in der U-Bahn keinen FFP2-Mund-Nasen-Schutz trug. Sein Geld könnte er zwar zurückbekommen - aber erst in einem Jahr.