Bleibt Maskenpflicht in Wiener Öffis bis Sommer?

Bis Ende Februar gilt Maskenpflicht in den Wiener Öffis. Dann läuft die Verordnung aus. Aktuell gibt es wohl wenig Grund, die Anordnung zu verlängern. Dennoch könnten Fahrgäste auch im Frühling mit Mund-Nasen-Schutz in Bim, U-Bahn und Bus sitzen. Bürgermeister Michael Ludwig will abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt, und dann entscheiden.