Unbekannte krachte in Skifahrer und fuhr davon

Folgenschwerer Skiunfall am Mittwoch in Tirol! Eine unbekannte Skifahrerin krachte im Skigebiet Zillertal Arena in einen Briten (51) und brachte im Zuge der Kollision auch noch einen Wintersportler (56) aus Dänemark zu Sturz. Beide Männer wurden dabei verletzt. Die Frau hingegen fuhr einfach davon.