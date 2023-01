Wer ist der nächste steirische Slalom-Skistar?

Die Liebe zum Speed

Woran das liegt? „Ein Punkt ist das Talent - so war es bei mir“, sagt Kröll. „Wir haben eben viele Talente, die für die Speedbewerbe maßgeschneidert sind. Dazu kommt die Leidenschaft für die Geschwindigkeit. Die reizt die Jugend oft mehr“, weiß Kröll, der einige Techniker in den letzten Jahren beim Aufstieg begleitet hat. „Leider ist dann im Europacup oft Endstation, schaffen sie den Sprung zur Spitze nicht.“ Auch die Erfolge von Marcel Hirscher haben in den letzten Jahren an diesem Trend nichts geändert. So heißt es weiter warten auf einen steirischen Top-Slalomfahrer und einen echten Lokalmatador beim „Nightrace“. Einer klopft leise an: Der 21-jährige Ralph Seidler aus Graz, der aktuell bei der Junioren-WM im Einsatz ist.