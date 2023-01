Viel Neuschnee sorgt für große Lawinengefahr

„Von Montag auf Dienstag wird die Lawinensituation in den südlichen Gebirgsgruppen, also auf der Turrach, der Koralm sowie den Gurk- und Seetaleralpen, auf Gefahrenstufe 4 ansteigen“, warnt Arnold Studeregger vom Lawinenwarndienst Steiermark. Der Grund: Die Meteorologen erwarten hier über einen Meter Neuschnee! Zusätzlich wird starker Wind aus dem Osten wehen, der, so Experten, ja der „Baumeister der Lawinen“ ist. „Viel Schnee mit viel Wind ergibt also die zweithöchste Lawinenwarnstufe“, resümiert Studeregger. Der Schwerpunkt der Niederschläge ist für den Bereich der Koralm vorhergesagt und wird bis zur Packalpe reichen.