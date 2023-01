Warum Manuel Feller alles auf eine Karte setzte

Bitter! Als Führender nach dem ersten Durchgang vergab Manuel Feller am Sonntag beim Kitzbühel-Slalom den Sieg wegen eines Einfädlers in der Entscheidung. „Ich habe alles probiert. Ich weiß nicht, ob ich nochmal mit so einer Form hierherkomme. Deshalb habe ich mir vorgenommen, voll zu attackieren“, so ein enttäuschter Tiroler nach dem Rennen im ORF-Interview.