Kitzbühel-Slalom der Herren ab 10.30 Uhr LIVE

Weder in Kitzbühel noch in Schladming wurde im Vorfeld auf den Rennstrecken trainiert, die Gründe sind mit dichtem Rennprogramm, Schneesituation, warmen Temperaturen und Tourismusbetrieb vielseitig. Und qualitativ wertvolles Training ist auch nur auf entsprechend präparierten Pisten möglich. „In Schladming ist das auch nicht notwendig, dass wir da trainieren, der Hang ist so gleichmäßig, er ist steil. Und am Ganslern waren wir in den letzten Jahren so oft, ich glaube, es war besser, das heuer mal nicht zu tun“, meinte Pfeifer.