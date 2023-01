Kombi: Doppelsieg durch Lamparter und Rehrl

Rot-weiß-roter Jubel in der Nordischen Kombination: Johannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl haben beim speziellen ersten Weltcup-Bewerb in Klingenthal einen ÖSV-Doppelsieg gelandet! Bei wechselnden Windverhältnissen schafften beide am Sonntag in der Früh noch den Sprung nach ganz vorne.