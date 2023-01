Ein Tag im Camp: So schwitzen die Sturm-Stars

Tagwache im Sturm-Camp! Schon am frühen Morgen sitzt Jakob Jantscher beim Frühstück. Ein Morgenmuffel sieht anders aus. „Ich bin das Aufstehen von zuhause gewohnt, bringe meine Kinder immer morgens in die Schule und in den Kindergarten.“ Bis 8 Uhr haben die Spieler in Side Zeit, das Frühstück zu beenden. „Dann bereiten wir uns auf die ersten Einheiten vor“, erklärt der Sturm-Routinier vor dem Training im Fitnessraum.