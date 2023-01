Test bestanden! Sturm-Frischlinge im „Krone“-Check

Leon Grgic: Der Youngster spulte frech und abgebrüht seine Minuten ab: „Man sieht, welches Potenzial in ihm steckt. Er hat gezeigt, dass er auf dem Level mitspielen kann – und das mit 16 Jahren. Das zeigt, was für ein großes Talent er ist.“ Heute trainiert die Mannschaft am Vormittag. Nach dem Mittagessen ist Zeit für Regeneration. „Das braucht es! Die ersten Tage waren intensiv“, so Ilzer.