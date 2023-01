„Ich hätte auch selbst Kriegsopfer sein können“

„Als ich zuletzt im Dezember nach Kiew reingefahren bin, war alles dunkel. Im Sommer gab es vereinzelt Bombenalarm, jetzt hat sich das massiv verschlechtert. Elektrizität wird nun gezielt zerstört", erzählt der in Kopenhagen lebende Brucker Gerald Rockenschaub. Er hat seit Februar 2022 in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Amt des Direktors für gesundheitliche Notlagen in Europa inne. 53 Länder umfasst sein Bereich.