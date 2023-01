So tobt der Niederösterreich-Wahlkampf im Internet

Freiheitliche setzen stark auf Facebook

Eher auf Facebook als auf Twitter setzen indes die Freiheitlichen. Bereits im vergangenen November wurde dort an einem Wochenende ein Countdown platziert, der in der Veröffentlichung eines Videos von Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer gipfelte. Dieser kündigte darin an, Landeshauptmann werden zu wollen und verschaffte dem Wahlkampf somit einen frühen, der virtuellen Welt entsprungenen Diskussionspunkt.