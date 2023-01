„Game over“ für jungen Zocker nach Nazi-Chat

Mehr als zwei Jahre lang war ein 21-jähriger Mostviertler Mitglied einer vermeintlichen Online-Spielegruppe, die sich binnen kürzester Zeit allerdings als Chatgruppe „Deutsches Kaiserreich“ entpuppte – samt Profilbild eines SS-Soldaten. Aufgrund widriger Lebensumstände sei der junge Mann da „irgendwie hineingerutscht. Ich hatte eine schwierige Phase und komische Gedanken“, gibt er vor dem Richter reumütig an. Nichtsdestotrotz postete er just am 15. März, dem Tag des Anschlusses an Hitler-Deutschland, knapp ein dutzend Bilder und Symbole mit nationalsozialistischem Inhalt – darunter etliche Hakenkreuze, Fotos von KZ-Häftlingen oder ein Porträt von Heinrich Himmler.