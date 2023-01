Hinrichtung auf Pilgerweg bleibt Kriminalrätsel

Als ihm dämmert, dass er in eine Falle getappt war, ist es zu spät: Drei Schüsse treffen Werner Happer, zwei Projektile durchschlagen seinen Kopf, das dritte bleibt in der Brust stecken. Der 1,90 Meter große Mann mit Lockenpracht verblutet hilflos auf einem Pilgerweg. Seine Verfolger, die den Grazer an jenem verhängnisvollen 30. Juni 1995 unter einem Vorwand in den Betleitengraben bei Deutschlandsberg gelockt hatten, verscharren den 30-Jährigen nur notdürftig.