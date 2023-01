Massenmord-Aufruf von Kindern bei Fußballturnier

Dabei sollen zehn bis 15 Maskierte die Hotel-Lobby gestürmt und eine serbische Familie angegriffen haben - vermutlich, da diese ihre Nationalflagge trug. „Wir wollten damit niemanden provozieren. Plötzlich kam eine Gruppe herein, griff uns mit Tränengas an und wollte die Fahne an sich reißen“, schilderte einer der Eltern gegenüber lokalen Medien. Beim Krawall wurde der Vater mit einem Messer verletzt - er kam mit leichten Verletzungen davon.