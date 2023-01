LIVE: Dominic Thiem gegen Andrej Rublew

Der 29-Jährige, der im Ranking vergangene Woche wieder knapp in die Top-100 zurückgekehrt war, startet dennoch mit Optimismus in die Australian Open. „Ich freue mich aufs Match und schaue, dass ich voll reinfighte. Dann werde ich sehen, was rauskommt“, erklärte Thiem. Chancenlos hält sich Österreichs Nummer eins keinesfalls, denn zuletzt sei in Sachen Formanstieg „einiges weitergegangen. Ich hoffe, dass ich in der Vorbereitung die Lücke ein bisschen schließen konnte zu den absoluten Topleuten, zu denen Rublew definitiv gehört.“