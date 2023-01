Nachhaltiges Wohnen

Besondere Eleganz statt alltäglicher Chic. In diesem extravaganten Landhaus in Alleinlage in der Nähe von Wieselburg wird man diesem Grundsatz gerecht. Auch wenn man an letzterem Stil durchaus Gefallen finden kann - in diesem Traumjuwel sticht vor allem das Besondere in den Vordergrund. Ein liebevoll modernisierter ehemaliger Vierkanthof mit Pferdestall und großzügigen Anbauten sucht neue Besitzer. Highlight dieser ansprechenden Liegenschaft ist unter anderem die einladende Terrasse mit moderner Outdoorküche, angrenzendem Pool und die idyllische Lage zwischen Wiesen und Feldern inklusive schönem Ausreitgelände. Ein inspirierendes Urlaubsambiente mitten in der eigenen Heimat sozusagen. 682m² Wohn-/Nutzfläche aufgeteilt auf 2 große Wohnbereiche, ein Büro, Gästezimmer sowie diverse Räume zum Wirtschaften vervollständigen die Voraussetzungen für ein perfektes Leben und Arbeiten am Land. In einem räumlich abgetrennten Gebäudeteil vom ehemaligen Bauernhof befindet sich eine zweite Wohnung bestehend aus Vorraum, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad. Der Pferdestall mit fünf Paddockboxen, Heulager und Solarium grenzt dem nach außen hin abgeschlossenen und befahrbaren Innenhof ebenfalls an. Der energieeffiziente Clou bei diesem Wohngebäude ist die hochwertige Wärmedämmung. Die Beheizung erfolgt mittels Festbrennstoff- und Pelletheizung ergänzend zu einer Solaranlage. Einzelne Räume verfügen über eine Fußbodenheizung oder Radiatoren bzw. auch eine Splitklimaanlage.