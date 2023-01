30.000 offene Stellen: Werden Löhne steigen?

Aktuell verzeichnet das Arbeitsmarktservice (AMS) in Österreich rund 30.000 offene Stellen im Tourismus. Niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen werden häufig als Grund angesehen, nicht in dieser Branche tätig zu sein. Wird der Personalmangel nun zu einer Verbesserung führen? Was prognostiziert die „Krone“-Community? Wir freuen uns auf Ihre Argumente in den Kommentaren.