Erler feiert sein Debüt: Aufschlag in neue Ära

Kurze Pause vor Auftakt

Am Samstag, nach dem Halbfinal-Aus beim ATP-Event in Auckland, kam der Tiroler mit seinem Stammpartner und Kumpel Lucas Miedler in der Aussie-Metropole an. Die „Krone“ erreichte ihn beim Check-in im Hyatt, nur 800 Meter entfernt von der Tennis-Anlage. „Bevor es los geht, gönnen wir uns noch eine kurze Pause.“