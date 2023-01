United-Ikone: „Ronaldo muss akzeptieren, dass ...“

„Aber er will ja immer noch jedes Spiel spielen, und das ist falsch“, so der exzentrische Franzose weiter, der für ManUnited zwischen 1992 und 1997 aktiv war und mit Weltklasse-Toren zur Legende wurde. „Ich denke, es gibt zwei Arten von Spielern am Ende ihrer Karriere. Ich habe mich entschieden, jung in Rente zu gehen. Und dann gibt es diejenigen, die bis zum Alter von 40 Jahren spielen und spielen wollen. Ronaldo ist so ein Fall.“