Cristiano Ronaldo ist zurück bei Real Madrid

Finale am Sonntag

Spaniens Rekordmeister gewann das Semifinale gegen Valencia ohne den verletzten David Alaba mit 4:3 im Elfmeterschießen. Das Finale steigt am Sonntag gegen Barcelona, das am Donnerstag gegen Real Betis Sevilla ebenfalls ins Penaltyschießen gehen musste. Da will Ronaldo dann auch dabei sein, aber eben nur als Gast auf der Tribüne.