ÖFB-Legionär tourt mit Rucksack durch Thailand

Die Vorgabe sei gewesen, „nur zwei Nächte an einem Ort und immer erst am Abend entscheiden, was man am nächsten Tag unternimmt, wohin es geht“. Er habe in einfacheren Hotels geschlafen, sagte Schlager der „Bild“-Zeitung. Das habe er schon immer mal machen wollen. „Wir Fußballer sind privilegiert, klar. Was aber die Freizeit- oder Urlaubsplanung anbetrifft, normalerweise eher eingeschränkt. Vor allem im Winter, wenn es fast keine Pause gibt“, erklärte der Kicker seinen Backpacker-Trip.