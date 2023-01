Bayern hat nun völlig verrückte Neuer-Alternative

Vladan Kovacevic (24) spielt in Polen bei Spitzenreiter Rakow eine Super-Saison. Er kassierte in 17 Spielen erst 12 Tore. Mit fünf Millionen Euro Marktwert ist der Bosnier der wertvollste Spieler der gesamten Liga. Das wurde laut „Bild“ auch in England vernommen. Ein Spitzen-Klub will Kovacevic im Sommer verpflichten. Aber hier beginnen die Probleme, schreibt die Zeitung.