„Krone“ lädt Familien zum Race Day nach Linz

Das wird ein besonderer Wochenend-Ausflug für die ganze Familie! Am 12. Februar laden wir 10 Familien zum ultimativen Fahrspaß in den Rotax MAX Dome Linz. Das Programm hat es dabei in sich: Nach professioneller Einschulung und Ausstattung mit Helmen geht’s auch gleich direkt auf die 400 Meter lange, zweistöckige und mit Licht- und Soundeffekten ausgestattete Rennstrecke. Mit euren E-Karts fährt ihr dabei auch durch einen 50 Meter langen, interaktiven Tunnel!