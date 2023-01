Stelzer befürwortet Haftdrohung für „Klimakleber“

Begleitappell an die Vernunft

Stelzer begleitet diese unter Juristen umstrittene Drohung aber auch mit einem Appell, wieder den Weg der Vernunft einzuschlagen: „Denn mit ihren Chaos-Aktionen tun diese Menschen dem Klimaschutz keinen guten Dienst. In Oberösterreich verfolgen wir einen klaren Ansatz: Weniger kleben, mehr bewegen. Das zeigt sich auch in der heute präsentierten neuen Klimastrategie für OÖ.“