Groß-Razzia im Salzburger Suchtgift-Milieu

Schmuggelfahrten von Slowenien nach Salzburg

Der illegale Drogenhandel von Slowenien aus dürfte über einen längeren Zeitraum betrieben worden sein: Es ging dabei vor allem um Kokain, Cannabis und Speed. Auch in Slowenien haben Kriminalisten in Zusammenarbeit mit den Salzburger Beamten zugegriffen und mehrere Personen festgenommen. Beide Tätergruppen dürften äußerst eng zusammengearbeitet haben. Ein slowenischer Kurier soll die Drogen kiloweise per Pkw nach Salzburg geschmuggelt haben.