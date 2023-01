Nach Schlaganfall: „Zipft mich ein bisserl an“

„Würde die nächste Notaufnahme aufsuchen“

Beierl litt und leidet an Migräne wie so viele Menschen in Österreich. „Mein Neurologe in Innsbruck ist fest davon überzeugt, dass die Schlaganfälle aus der Migräne heraus gekommen sind - das ist der Risikofaktor, den ich habe.“ Bei Migräne-Anfällen mit Aura (Gesichtsfeldeinschränkung) müsse man genau beobachten. „Wenn Gesichtsfeld-Ausfälle länger als eine Stunde andauern, würde ich die nächste Notaufnahme aufsuchen.“ Ganz wichtig, so Beierl, sei der Zeitrahmen.