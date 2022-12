Meissnitzer: Spitzensport ist keine Blumenwiese!

Es läuft heuer einfach nicht bei den rot-weiß-roten Ski-Damen - in sieben Technik-Rennen hat es für die ÖSV-Frauen gesamt nur vier Top-10-Platzierungen gegeben! Mit Katharina Truppe auf dem 14. Platz im Sestriere-Slalom oder Katharina Liensberger auf dem 13. heute am Semmering waren „unsere“ Top-Platzierungen vor allem zuletzt eher sehr enttäuschend. Und: Entspannung ist nicht in Sicht, vielmehr ist laut ORF-Expertin Alexandra Meissnitzer Tacheles gefragt …