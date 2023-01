„Für das ganz Große stand ich mir im Weg“

Als sich Frenkie Schinkels letzten Oktober als Trainer des SC St. Pölten in einem Spiel der 1. Klasse selbst einwechselte, fügte er seinem kuriosen Leben ein weiteres Kapitel hinzu. Weil er bereits 59 war. Am Tag danach erfolgte der Rücktritt. Am Montag feiert der Mann, der stets anders als die anderen war, seinen 60. Geburtstag. Und nicht nur den. Mit seiner Romana, die er exakt an seinem 35er heiratete, wird auch der 25. Hochzeitstag zelebriert. Auf Wunsch der Gattin in Kenia. Frenkie: „Sie wollte schon lange eine Safari machen.“