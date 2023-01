Nun sag, wie hast du es mit einer Vermögenssteuer?

Österreich ist schon lange einer der Spitzenreiter in der EU, wenn es um Besteuerung von Einkommen geht. Auch wenn durch die Steuerreform diese Last nun ein wenig abgesenkt wurde, ist Österreich weiterhin ein Hochsteuerland. Jetzt werden Stimmen laut, welche für eine Umverteilung der Last zugunsten einkommensbasierten Einnahmen plädieren. Gleichzeitig soll Vermögen stärker besteuert werden z.B in Form einer Erbschaftssteuer. Könnte man mit einer solchen Steuerreform die Last von den Arbeitern nehmen oder birgt die Einführung einer vermögensbasierten Steuer zu viele Risiken?