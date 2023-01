Nach Aus von Ski-Juwel platzt Verband der Kragen

„Das nächste Mal können wir auch gleich in Tirana fahren“

Der albanische Verband war danach richtig sauer. „Lara Colturi ist eine talentierte junge Frau. Auf einer schlimmen braunen Piste war sie kurz davor, das Rennen zu beenden, aber auf den letzten Metern war es einfach unmöglich“, schrieb er in den sozialen Medien. Nachsatz: „Das nächste Mal können wir auch gleich in Tirana fahren.“