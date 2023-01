„Die Kunst ist, nicht den Humor zu verlieren“

Erst kürzlich kam Kritik an „Licht ins Dunkel“ auf. Kritik an der Darstellung über Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Würden Sie sagen, bei dieser Darstellung hat sich schon grob etwas geändert?

Ja, es ändert sich sehr viel, und zwar in allen Bereichen. Unsere Aufgabe ist es nicht, zu entscheiden, was kränkend ist und was nicht. Deshalb wird es hier auch eine gemeinsame Weiterentwicklung mit den Behindertenverbänden geben. Dennoch ist es mir wichtig klar zu sagen, dass Hilfsinitiative wie Licht ins Dunkel oder Nachbar in Not wesentliche und wichtige Angebote des ORF sind.