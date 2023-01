Versuchen Sie, 2023 weniger Alkohol zu trinken?

Für viele gehört das „Feiertagsbier“ oder das gewohnte Glas Rotwein am Abend zum Alltag - Alkoholgenuss ist gerade in Österreich auch sehr gesellschaftstauglich. Umso mehr bietet sich die Gelegenheit, zu Beginn des neuen Jahres einmal auf Alkohol zu verzichten. Viele machen das in Form des so genannten „Dry January“, wobei den ganzen Jänner lang nichts getrunken wird. Was denken Sie darüber? Versuchen Sie im neuen Jahr weniger Alkohol zu trinken? Erzählen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren!