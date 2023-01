Hausfassade in Flammen, Bewohner konnten flüchten

Dienstagabend gegen 23.45 Uhr wurde die Feuerwehr direkt durch einen Bewohner alarmiert. Die Fassade, eine Terrasse, ein Balkon und eine Wohnung in der Donaustädter Ultzmanngasse seien in Brand geraten, hieß es. Mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann rückten die Florianis nach Hirschstetten aus. Dort angekommen, hatten sich sämtliche Anrainer bereits aus dem verrauchten Stiegenhaus in Sicherheit gebracht.