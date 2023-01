Auto touchiert Fahrrad: Jugendlicher (17) verletzt

Zu dem Unfall kam es - wie erst am Dienstag bekannt wurde - bereits am Sonntag gegen 4 Uhr. Der 17-Jährige fuhr mit dem Fahrrad in Niederndorf die Erler Straße entlang. „Laut eigenen Angaben wurde er von einem Pkw überholt und dabei von diesem touchiert“, heißt es von der Polizei. Folglich kam der Jugendliche zu Sturz. Der Lenker des Autos suchte das Weite.