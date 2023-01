Van Gerwens Aktion bringt Gegner auf die Palme

„Er war dabei, das Spiel zu verlieren, er musste etwas sagen“

Am Ende half es nichts. Van Gerwen spazierte mit einem klaren 6:0-Erfolg ins Endspiel. Dort wartet nun der Engländer Michael Smith, der Überraschungsmann Gabriel Clemens (GER) mit 6:2 besiegen konnte. „Ich weiß nicht, was sein Problem war. Du musst dich auf dein eigenes Spiel konzentrieren. Er war dabei, das Spiel zu verlieren, er musste etwas sagen“, so „Mighty Mike“ zu dem Vorfall mit Van den Bergh.