Nach Pandemie ist vor dem runden Geburtstag

Viel Neues beim Comeback

Nach Neujahr geht’s in der Sporthalle Alpenstraße gleich weiter. Im dritten Anlauf steht endlich das 40. Jubiläum des UFC-Hallencup um den „Salzburger Stier“ an. Bei dem mischen von 3. bis 7. Jänner 36 Amateurklubs um den Sieg mit. Neu sind neben aufwändiger Plakatwerbung in der Stadt ein Cheerleader-Auftritt aus Kuchl und ein Spiel der Legenden mit den Puma-Allstars (Christoph Freund, Tom Eder, Werner Pentz) am Finaltag sowie ein Ergebnisdienst per Handyapp.