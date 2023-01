Mit diesen Büchern werden Sie selbstbewusster!

Umarme dein Inneres Kind

Als Kinder haben wir uns durch emotionale Schlüsselerlebnisse ein Bild von uns, anderen und der Welt zurechtgelegt. Diese Erfahrungen und Erlebnisse bleiben auch im Erwachsenendasein als sogenanntes inneres Kind in uns präsent. Unser inneres Kind kann Überzeugungen in sich tragen wie „ich gehöre nicht dazu“, „ich genüge nicht“ oder „ich kann keinem trauen“. Wenn wir ein gutes Leben haben wollen, wird es Zeit, auf das zu hören, was unser inneres Kind uns sagen will, ihm Verständnis entgegenzubringen und ihm neue Perspektiven anzubieten.